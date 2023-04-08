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8 часов назад

Конгрессмен Маккол: власти США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Газета.Ruиещё 6

Председатель комитета палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что конгресс США, скорее всего, поддержит отправку американских войск на Тайвань, "если туда вторгнется Китай". Об этом он сообщил в интервью Fox News. "Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, если американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс", - сказал он. Ранее издание Taiwan News сообщало, что Соединенные штаты в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая". 6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен назвал "несбыточными мечтами" возможные уступки Китая в тайваньском вопросе. До этого министр иностранных дел Тайваня Джозеф У говорил, что Китай "очень вероятно" вторгнется на Тайвань в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Конгрессмен Маккол: власти США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
Фото: Chiang Ying-ying/APChiang Ying-ying/AP
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