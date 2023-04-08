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В Эстонии определились с составом нового кабмина

Правящая Партия реформ, одержавшая очередную победу на парламентских выборах в марте, и ее партнеры по коалиционному соглашению в лице социал-демократов и партии Эстония 200 определились с составом нового правительства, передает ERR. По информации портала, премьер-министром Эстонии решено оставить Каю Каллас - действующего руководителя кабмина и лидера реформистов. Как отмечается, сохранит свой пост и министр обороны Ханно Певкур, а также главы МВД и министерства соцзащиты. Другие министерские портфели ждет небольшая перетасовка. К примеру, МИД Эстонии возглавит Маргус Тсахкна, а новым министром финансов станет Март Вырклаев. При этом, по словам Каллас, новое правительство потеряет двух министров для экономии бюджета. Так, глава кабмина Эстонии подчеркнула, что из министерства финансов исчезнет министр государственного управления, а из Минэкономики исчезнет министр предпринимательства и информационных технологий. Ранее сообщалось, что Каллас связала победу своей партии на выборах с поддержкой Украины.

В Эстонии определились с составом нового кабмина
© Газета.Ru
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