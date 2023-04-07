Минобороны РФ: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

США возобновили программу строительства биологических лабораторий на Украине. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что после паузы, связанной с проведением спецоперации, США возобновили свою программу. Ее основными задачами на данный момент являются строительство биолабораторий и подготовка украинских биологов.

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Также Кириллов заявил, что факты, которые были раньше озвучены министерством обороны РФ о биологической деятельности Пентагона, заставляют США предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. В частности, было изменено название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически была направлена на разработку компонентов биологического оружия.

Теперь программа называется "Исследования по бионадзору". В ее рамках будут продолжены исследования опасных патогенов и сбор биологических материалов.

Кроме того, по словам Кириллова, проекты Международного научно-технического центра, через которые финансируются биологические исследования, изучают возможность передачи патогена бруцеллеза человеку. В Минобороны РФ подчеркнули, что существует риск распространения опасных патогенов в районах размещения американских лабораторий.

Также Кириллов обнародовал новые имена участников военно-биологических программ США. Это Элиот Джейкобс Перлман - глава неправительственной организации "Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве. Он принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы на территории Украины.

Он назвал профессора института новых патогенов при Университете штата Флорида Грега Гласса, который занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине, а также профессора Эндрю Стэнли Пекоса.

Исполнителями американских военно-биологических проектов были граждане Украины. В частности, Наталия Родина - заместитель гендиректора Киевского областного лабораторного центра и бывший сотрудник американской компании "Блэк энд Витч". С 2020 года она является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.