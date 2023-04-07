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3 часа назад

Президент Бразилии Луис да Силва призвал Киев отказаться от Крыма ради мира

Газета.Ru

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что киевские власти должны отказаться от притязаний на Крым для достижения мира на территории всей Украины. Таким мнением он поделился с французским изданием Le Figaro. Бразильский лидер призвал украинских руководителей пойти на компромисс и признать полуостров российским. Что касается остальных территорий, вошедших в состав Российской Федерации, Луис да Силва предложил провести по ним "переосмысление". "Зеленский тоже не может хотеть всего, но мы должны найти решение", — сказал он. При этом политик подчеркнул, что не разделают позицию западных стран по Украине, раскритиковав США и Европейский союз за незамедлительное включение в конфликт. Луис да Силва указал, что его страна поддерживает целостность каждой нации, поэтому Бразилия не может согласиться с действиями России на Украине. В то же время президент Бразилии призвал не дать силам НАТО "разместиться" в районе границ Российской Федерации. Он подчеркнул, что это условие необходимо включить в положения мирных переговоров по Украине. По словам бразильского лидера, Москве и Киеву придется пойти друг другу на уступки, в частности по новым территориям РФ, когда они сядут за стол переговоров.

Президент Бразилии Луис да Силва призвал Киев отказаться от Крыма ради мира
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
Конфликты,НАТО,ЕС,
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