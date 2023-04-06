Чернышенко: товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть $10 млрд к 2025 году

Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году. О такой цели сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Вьетнам - наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в $10 млрд США товарооборота к 2025 году", - сообщил Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы - промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.
"Отраслевым рабочим группам в структуре межправкомиссии будут поставлены эти задачи. Она также пополнится как минимум еще двумя новыми рабочими группами - по транспорту и по цифровой трансформации", - пояснили в аппарате Чернышенко.
Итоговый протокол 24-го заседания межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали сопредседатели комиссии - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха.