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13 часов назад

Чернышенко: товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть $10 млрд к 2025 году

ТАСС

Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году. О такой цели сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Вьетнам - наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в $10 млрд США товарооборота к 2025 году", - сообщил Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы - промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.

"Отраслевым рабочим группам в структуре межправкомиссии будут поставлены эти задачи. Она также пополнится как минимум еще двумя новыми рабочими группами - по транспорту и по цифровой трансформации", - пояснили в аппарате Чернышенко.

Итоговый протокол 24-го заседания межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали сопредседатели комиссии - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха.

Конфликты,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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