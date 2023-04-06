Чернышенко: товарооборот между РФ и Вьетнамом должен достигнуть $10 млрд к 2025 году

"Вьетнам - наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в $10 млрд США товарооборота к 2025 году", - сообщил Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.