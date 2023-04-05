Украина и НАТО готовят совместный план по вторжению в Россию

Военно-политическое руководство Украины готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке Североатлантического альянса. Об этом в среду, 5 апреля, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.

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В материале говорится, что украинские власти публично сообщают о намерении применять американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить полуостров.

— Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, — отметил Девлин.

Колумнист отметил, что на фоне вступления Финляндии в западный военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть украинского лидера к еще большей эскалации конфликта.

В заключении автор заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму являются безумными и нереалистичными, говорится в статье.

Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.