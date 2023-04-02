Главред WSJ ждет, что США признают Гершковича "несправедливо задержанным"

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Главный редактор американской газеты The Wall Street Journal Эмма Такер рассчитывает на то, что власти США посчитают "несправедливо задержанным" журналиста издания Эвана Гершковича, который был арестован в России по обвинению в шпионаже. Об этом Такер сообщила в воскресенье в эфире американского телеканала CBS.

"Тот факт, что госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня со своим российским коллегой, чрезвычайно обнадеживает нас. Мы знаем, что правительство США относится к этому очень серьезно, вплоть до самого верха", - отметила она, комментируя состоявшийся в воскресенье телефонный разговор Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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"Мы надеемся, что власти быстро примут меры для признания Эвана несправедливо задержанным. Это может потребовать много времени, но мы надеемся и оптимистично настроены относительно того, что в данном случае это произойдет быстрее", - добавила Такер. По ее версии, "когда это произойдет, это станет официальным признанием того, что обвинения в отношении Эвана в полной мере ложные".

Как полагает главный редактор The Wall Street Journal, "после данного официального признания все пойдет немного быстрее". По данным Госдепартамента, в случае признания гражданина США "несправедливо задержанным" американские ведомства взаимодействуют "с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения" человека.

Сбор информации

Главный редактор не подтвердила, что Гершкович работал над материалом о ЧВК "Вагнер". На вопрос об этом она ответила: "Эван делал то, что делал всегда. Он занимался работой репортера. Он очень опытный репортер, он освещал самые разные темы. Он был на задании на востоке и писал... Я не знаю... Он просто делал, то что делал всегда. Он занимался там сбором новостной информации и говорил с теми, с кем поддерживал контакт".

"Одна из серьезных проблем в этом деле состоит в том, что мы так мало знаем", - полагает Такер. Она констатировала, что Гершкович находится под стражей. "Но мы не смогли передать ему какое-либо сообщение. Мы ничего от него не слышали. Было очень мало официальной информации", - добавила она.

"Мы надеемся, что на следующей неделе адвокат сможет с ним увидеться. Мы постоянно добиваемся подтверждения того, что с ним не обращаются плохо тем или иным образом", - сообщила редактор.