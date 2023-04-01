Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания спонсировала украинский майдан через олигарха Бориса Березовского. "Признание соучастников. Лондон через Березовского вливал деньги в майданы, расшатывая ситуацию в России. Киевские не подвели - как всегда, воровали. Краткая история независимости Украины", - цитирует Захарову НСН. Накануне дипломат предостерегла Запад от попыток управления внутриполитическим кризисом в Грузии с помощью неправительственных организаций.