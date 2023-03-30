Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинские граждане. Об этом он написал в своем Twitter. По словам военного, в конечном итоге Украине придется сдаться. "Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли", — считает он. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сбежит из страны, чтобы не быть убитым украинскими офицерами. До этого экс-депутат Рады Илья Кива высказал мнение, что Зеленский, когда ситуация окончится, попытается скрыться и произойдет его "позорная капитуляция". Он указал, что Зеленский, выполнив "грязную работу", уедет отдыхать и проживать "украденные у народа" деньги в Соединенные Штаты или Великобританию.