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Ветеран США Гейдж заявил, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинские граждане. Об этом он написал в своем Twitter. По словам военного, в конечном итоге Украине придется сдаться. "Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли", — считает он. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сбежит из страны, чтобы не быть убитым украинскими офицерами. До этого экс-депутат Рады Илья Кива высказал мнение, что Зеленский, когда ситуация окончится, попытается скрыться и произойдет его "позорная капитуляция". Он указал, что Зеленский, выполнив "грязную работу", уедет отдыхать и проживать "украденные у народа" деньги в Соединенные Штаты или Великобританию.

Ветеран США Гейдж заявил, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль
© Газета.Ru
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