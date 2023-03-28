Активисты Greenpeace вывесили на отеле Marriott в Вене баннер против энергоконференции

Активисты международной природоохранной организации Greenpeace во вторник вывесили на венском отеле Marriott, в здании которого проходит Европейская газовая конференция, огромный транспарант с призывом "остановить ископаемые преступления". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

"Активисты центральноевропейского отделения Greenpeace сегодня повесили огромный баннер на месте проведения Европейской газовой конференции в знак протеста против наглых планов топливной промышленности по зеленому газу перед лицом климатической катастрофы. Мы оставили им четкое сообщение", - отмечается в заявлении экоактивистов.

Радикальные экологи вывесили на фасаде здания транспарант с критикой использования ископаемых видов топлива, используя для этого заранее арендованные номера отеля. Как сообщила австрийская газета Die Presse, акцию пресекла полиция. Сотрудники правоохранительных органов задержали активистов и свернули баннер.

Европейская газовая конференция в этом году проходит в Вене с 27 по 29 марта. В ней принимают участие представители энергетического сектора стран Европы. Основными темами мероприятия являются вопросы улучшения снабжения Старого Света сжиженным природным газом и развитие сектора водородной энергетики.