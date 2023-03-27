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16 часов назад

Николай Патрушев: Россия способна уничтожить любого противника, в том числе и США,  в случае угрозы своему существованию

Российская Газетаиещё 9

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете" прокомментировал полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России с нанесением условных ракетных ударов по целям в РФ, назвав их опасной и недальновидной глупостью.

Николай Патрушев: Россия способна уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", - сказал Патрушев.

По его словам, забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией.

"На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

Полную версию интервью читайте в 16.30 на сайте RG.RU

Конфликты,Безопасность,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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