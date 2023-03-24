В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
10 часов назад

На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранцев

ТАССиещё 2

Граждане других стран могут быть приняты на службу в ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На Украине допустили принятие иностранцев на службу в ВВС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Было очень много [обращений] от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники. <....> [также] были и граждане других государств, - приводит в пятницу слова Игната издание "Общественное. Новости". - Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ".

Игнат отметил, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Однако, по его словам, в случае поставок Киеву истребителей F-16 или других образцов западной техники в воздушных силах могут появиться иностранцы.

В пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что поставляемое Киеву оружие и прибывшие с ним иностранные специалисты являются законной целью для российских военных.

21 марта пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву истребители F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29.

Конфликты,Патрик Райдер,Юрий Игнат,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий