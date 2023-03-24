На Украине допустили принятие иностранцев на службу в ВВС

"Было очень много [обращений] от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники. <....> [также] были и граждане других государств, - приводит в пятницу слова Игната издание "Общественное. Новости". - Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ".