На Украине допустили принятие иностранцев на службу в ВВС

Граждане других стран могут быть приняты на службу в ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Было очень много [обращений] от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за рубежом на различных типах авиационной техники. <....> [также] были и граждане других государств, - приводит в пятницу слова Игната издание "Общественное. Новости". - Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ".
Игнат отметил, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Однако, по его словам, в случае поставок Киеву истребителей F-16 или других образцов западной техники в воздушных силах могут появиться иностранцы.
В пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что поставляемое Киеву оружие и прибывшие с ним иностранные специалисты являются законной целью для российских военных.
21 марта пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву истребители F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29.