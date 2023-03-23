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10 часов назад

WP: в конфликте на Украине время на стороне России из-за ее щедрых ресурсов

Газета.Ru

У российской армии есть преимущество в живой силе и технике, что позволит РФ достичь успеха в спецоперации. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на аналитика европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо. "Очевидно, что время на стороне России, это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгие боевые действия на огромном фронте", - говорится в материале. По мнению Риццо, в случае, если вооружение и боеприпасы не попадут на Украину достаточно оперативно, республике будет очень сложно дать отпор Российской Федерации. Накануне лидеры стран Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ожидается, что на первом этапе страны ЕС поставят боеприпасы Украине со своих складов, не ожидая их пополнения ввиду срочности вопроса.

WP: в конфликте на Украине время на стороне России из-за ее щедрых ресурсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,ЕС,
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