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10 часов назад

Россия вошла в топ стран с самыми красивыми свадьбами

Lenta.ru

Россия вошла в топ-100 стран мира, где проводят самые красивые свадьбы. Видео с международной конференции DWP Congress, во время которой прошло награждение победителей, публикует Telegram-канал Mash.

Россия вошла в топ стран с самыми красивыми свадьбами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Событие состоялось в Дохе, Катар. На кадрах ролика видно, как жюри награждает организатора торжеств Ксению Афанасьеву, которая за последние 20 лет сделала сотни церемоний для пар из России и СНГ.

По информации Mash, когда Афанасьева выходила на сцену, представители США, Индии, Франции, Великобритании и Африки аплодировали ей стоя. Отмечается, что среди них был 80-летний Престон Бейли, который оформлял свадьбы Дональда Трампа, Опры Уинфри, Умы Турман и других знаменитостей.

Конфликты,Престон Бейли,Ксения Афанасьева,Ума Турман,Дональд Трамп,
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