Россия вошла в топ стран с самыми красивыми свадьбами

Россия вошла в топ-100 стран мира, где проводят самые красивые свадьбы. Видео с международной конференции DWP Congress, во время которой прошло награждение победителей, публикует Telegram-канал Mash.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Событие состоялось в Дохе, Катар. На кадрах ролика видно, как жюри награждает организатора торжеств Ксению Афанасьеву, которая за последние 20 лет сделала сотни церемоний для пар из России и СНГ.