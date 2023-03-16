В Крыму сбили беспилотник

В Сакском районе Крыма сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире канала «Соловьев Live».
Политик отметил, что до полуострова периодически долетают беспилотники, однако они сбиваются системами противовоздушной обороны (ПВО). «Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит», — сказал Аксенов.
В своем Telegram-канале глава Крыма отметил, что ситуация находится под контролем, а полуостров надежно защищен Вооруженными силами России.
«Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», — добавил он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. В результате атаки со стороны Украины повреждений не оказалось, энергообъект продолжил работу в штатном режиме.