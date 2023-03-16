В Крыму сбили беспилотник

В Сакском районе Крыма сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире канала «Соловьев Live».

Политик отметил, что до полуострова периодически долетают беспилотники, однако они сбиваются системами противовоздушной обороны (ПВО). «Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит», — сказал Аксенов.

В своем Telegram-канале глава Крыма отметил, что ситуация находится под контролем, а полуостров надежно защищен Вооруженными силами России.

«Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», — добавил он.