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1 час назад

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник

Lenta.ruиещё 3

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в том, что США смогут достать беспилотник MQ-9 Reaper, рухнувший в Черное море. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала CNN.

США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не уверен, что мы сможем достать его», — сказал Кирби.

Он отметил, что в месте, где беспилотник потерпел крушение, у моря большая глубина.

Чиновник также заявил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы беспилотник попал в чужие руки.

14 марта агентство AFP сообщило, что в Черное море к западу от Крыма упал американский беспилотник. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его самолетом России. Уточнялось, что речь идет об отечественном истребителе Су-27.

Позже в Минобороны России подтвердили падение беспилотника в Черное море. Однако в ведомстве уточнили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном. Сообщается, что он начал резко маневрировать, после чего потерял управление и упал.

Конфликты,Джон Кирби,Минобороны России,
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