США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в том, что США смогут достать беспилотник MQ-9 Reaper, рухнувший в Черное море. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала CNN.

«Не уверен, что мы сможем достать его», — сказал Кирби.

Он отметил, что в месте, где беспилотник потерпел крушение, у моря большая глубина.

Чиновник также заявил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы беспилотник попал в чужие руки.

14 марта агентство AFP сообщило, что в Черное море к западу от Крыма упал американский беспилотник. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его самолетом России. Уточнялось, что речь идет об отечественном истребителе Су-27.