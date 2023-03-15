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11 часов назад

Антонов: беспилотники США собирают данные, которые Киев использует для ударов по России

Газета.Ruиещё 13

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов утверждает, что американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ. Об этом сообщает ТАСС. "Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — утверждает дипломат. Он задался вопросом: "Что же они (БПЛА) делают за тысячи километров от США?" По мнению Антонова ответ очевиден: "Занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории". Ранее Антонов был вызван в Госдепартамент после крушения американского беспилотника над Черным морем. Как сообщили в ВС США, российские Су-27 перехватили в небе над акваторией дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его "вынужденно утопили" сами американцы. Минобороны России отрицает применение вооружения и физический контакт с летательным аппаратом США.

Антонов: беспилотники США собирают данные, которые Киев использует для ударов по России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Анатолий Антонов,Минобороны России,Госдеп США,
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