Антонов: беспилотники США собирают данные, которые Киев использует для ударов по России

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов утверждает, что американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ. Об этом сообщает ТАСС. "Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — утверждает дипломат. Он задался вопросом: "Что же они (БПЛА) делают за тысячи километров от США?" По мнению Антонова ответ очевиден: "Занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории". Ранее Антонов был вызван в Госдепартамент после крушения американского беспилотника над Черным морем. Как сообщили в ВС США, российские Су-27 перехватили в небе над акваторией дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его "вынужденно утопили" сами американцы. Минобороны России отрицает применение вооружения и физический контакт с летательным аппаратом США.