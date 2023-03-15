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8 часов назад

Минобороны рассказало подробности инцидента с американским дроном MQ-9

Lenta.ruиещё 15

Минобороны России заявило о непричастности Воздушно-космических войск (ВКС) к крушению американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Минобороны рассказало подробности инцидента с американским дроном MQ-9
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поясняется, что утром 14 марта средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили дрон в районе Крымского полуострова, который летел с выключенными передатчиками в сторону России. При этом беспилотник нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства, установленного на время специальной военной операции.

Для опознания нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27. После этого дрон начал резко маневрировать, и в районе 09:30 мск перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

В Минобороны заверили, что российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер заявил, что беспилотник MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего дрон оказался безвозвратно утерян.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что этот инцидент «заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был».

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