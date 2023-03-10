Стало известно о гибели наемника из Франции на Украине

Наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни, пишет газета Le Figaro.

Как уточнило издание, 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля. «Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни», — уточнили журналисты.

Также стало известно, что под Артемовском погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.