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8 часов назад

В МИД Британии считают, что ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона

ТАССиещё 1

Ракетные запуски, осуществляемые КНДР, представляют угрозу для всего Восточноазиатского региона и нарушают резолюции Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Великобритании в связи с информацией об очередном испытании баллистической ракеты, осуществленном Пхеньяном.

МИД Британии сделал заявление из-за ракетных пусков КНДР
Фото: ТАССТАСС

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей, состоявшийся 9 марта, является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные запуски баллистических ракет создают угрозу для мира и стабильности в регионе, - сказано в документе. - Соединенное Королевство продолжает обращать внимание на факты нарушения резолюций Совбеза ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации".

Агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, что в четверг КНДР выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Сеула, она была выпущена примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо.

Во вторник Генштаб Корейской народной армии заявил, что на южнокорейской территории рядом с межкорейской границей прошли артиллерийские стрельбы, которые в Пхеньяне расценили как провокацию.

Конфликты,Новости регионов,Генштаб,Совбез ООН,
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