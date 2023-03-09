США предложили ЕС льготы за присоединение к противостоянию с Китаем

США предложили Евросоюзу налоговые льготы за присоединение к противостоянию с Китаем, пишет газета Politico. По информации издания, Белый дом предложил ЕС решить существующие торговые споры. Так, официальные лица США обещали некоторым европейским лидерам предоставить доступ к налоговым субсидиям и льготам, которые действуют в рамках закона о климате, принятого в прошлом году. Уточняется, что взамен страны Европы должны были уйти с китайского рынка, к чему оказалась не готова Германия. Между Берлином и Пекином налажены тесные торговые связи. "Взаимоотношения обнажили сохраняющиеся разногласия между Соединенными Штатами и европейскими странами в отношении того, как реагировать на растущую экономическую мощь и военную мощь Китая", - говорится в публикации. Ранее глава разведки США Аврих Хейнс говорила, что Пекин оказывает Москве содействие "в контексте" СВО.