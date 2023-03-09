Медведев назвал «тупой американской пропагандой» статью NYT о «Северных потоках»

«Оказывается, всё дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». Которая (особо подчёркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром», — написал он в Telegram.