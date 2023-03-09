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13 часов назад

Медведев назвал «тупой американской пропагандой» статью NYT о «Северных потоках»

RT на русскомиещё 7

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «тупой американской пропагандой» версию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой.

Медведев назвал «тупой американской пропагандой» статью NYT о «Северных потоках»
Фото: RT на русскомRT на русском

«Оказывается, всё дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». Которая (особо подчёркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром», — написал он в Telegram.

Медведев назвал версию «тупой американской пропагандой», в которую «не верят даже отравленные ею европейские обыватели».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.

Конфликты,Алексей Пушков,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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