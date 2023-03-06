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11 часов назад

Сийярто призвал заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Вечерняя Москваиещё 13

Глава МИД Венгрии Сийярто: Только прекращение огня остановит украинский конфликт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Завершить украинский конфликт поможет только прекращение огня. Об этом заявил в понедельник, 6 марта, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT.

— Мы уже ввели 10 санкционных пакетов, это приблизило нас к разрешению конфликта? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет. Это навредило нам? Да, — сказал он.

Решения для прекращения конфликта на Украине, которые пытается найти Европа, просто не работают, поэтому первой целью является остановить убийства людей, что значит подписать соглашение о прекращении огня, заключил Сийярто.

В конце января Венгрия отказалась поставлять оружие на Украину, чтобы не допустить эскалации конфликта. Также венгерское правительство заблокировало утверждение ЕС седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Киева.

Недавно министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поддержку России. По его словам, Евросоюз един в оказании помощи Киеву, только Венгрия «стоит в стороне». Почему Венгрия выступает против антироссийских санкций и не поддерживает Украину — в материале «Вечерней Москвы».

Конфликты,Санкции,Растислав Качер,Петер Сийярто,Виктор Орбан,ЕС,
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