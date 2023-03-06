Глава МИД Венгрии Сийярто: Только прекращение огня остановит украинский конфликт

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Завершить украинский конфликт поможет только прекращение огня. Об этом заявил в понедельник, 6 марта, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT.

— Мы уже ввели 10 санкционных пакетов, это приблизило нас к разрешению конфликта? Нет. Это поставило Россию на колени? Нет. Это навредило нам? Да, — сказал он.

Решения для прекращения конфликта на Украине, которые пытается найти Европа, просто не работают, поэтому первой целью является остановить убийства людей, что значит подписать соглашение о прекращении огня, заключил Сийярто.

В конце января Венгрия отказалась поставлять оружие на Украину, чтобы не допустить эскалации конфликта. Также венгерское правительство заблокировало утверждение ЕС седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Киева.