WSJ: под Артемовском разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Украинские военные признают, что в боях под Артемовском (украинское название - Бахмут) за последние месяцы было разгромлено несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что данные о потерях на Украине засекречены, но некоторые офицеры признают потери на условиях анонимности.

Газета не уточняет данные о потерях и размерах разгромленных подразделений.