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9 часов назад

В полиции Греции заявили, что на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских

Газета.Ruиещё 1

Руководство полиции Греции сообщило, что в результате нападения на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских, передает РИА Новости. Там указали, что удалось арестовать только пятерых участников беспорядков. В полиции проинформировали, что в городе по инициативе различных профсоюзов и организаций на площади Синтагма недалеко от парламента состоялись митинг и марш протеста, в котором приняли участие около 10 тыс. человек из-за железнодорожной катастрофой в Темпи. "Группа численностью более 200 человек, которая находилась внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала сотрудников полиции кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, которые находились в конце демонстрации на улице Панепистимиу, нападали на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам", - отмечается в публикации. Отмечается, что полицейские задержали шесть человек, из которых пять были арестованы. "В результате нападений пострадали семеро полицейских. Они были доставлены в 401-й военный госпиталь Афин", - указали в полиции. По данным СМИ, на площадь Синтагма возле парламента пришли от 10 до 15 тыс. человек, потребовав объективного расследования железнодорожной катастрофы. Ранее сообщалось, что в Афинах на митинге в связи с аварией поездов силовики применили слезоточивый газ.

В полиции Греции заявили, что на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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