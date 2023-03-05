Эксперты рассказали о безответственности современных западных политиков

5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия, который узаконил ядерные арсеналы России (СССР), Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил за этими странами статус ядерных держав. Государства — члены "ядерного клуба" – обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те в свою очередь соглашались не создавать или не приобретать оружия массового поражения. При этом обе стороны получили право на производство и использование мирного атома. Странная тенденция Как рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, этот договор в целом определил статус ядерных держав, очертил круг так называемого "ядерного клуба", и определил ответственность ядерных держав за нераспространение ядерного оружия во имя будущего планеты Земля. "Как бы пафосно и где-то наивно сегодня это ни звучало, тогда эти решения принимались людьми, которые к тому моменту находились в острой фазе противостояния Холодной войны, но тем не менее это лидеры великих стран, которые прошли через ад войны, через Вторую мировую войну, они видели своими глазами этот ужас и знали цену жизни. Сегодняшние наследники тех лидеров совершенно не рефлексируют в сторону соображений, которые заставляли их дедушек двигаться в направлении разрядки напряженности", - сказал он. Он отметил, что западные политики не так давно рассуждали о том, чтобы гипотетически дать президенту Украины Владимиру Зеленскому ядерное оружие. Так, например, The Washington Post в феврале 2023 года опубликовала статью "Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот что мы ей должны". Кроме того, глава МИД Эстонии Рейнсалу в интервью Newsweek заявил, что единственной гарантией безопасности Украины, кроме вступления в НАТО, была бы поставка ядерного оружия. При этом политолог напомнил, что еще до начала СВО подобные заявления звучали и от официальных киевских лиц. По его мнению, заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности год назад, стало последней каплей в переполненную чашу терпения России. "Потому что, если предположить, что до начала СВО Украину начинают снабжать ядерным оружием, то это не просто угроза безопасности, а угроза прямого ядерного столкновения. Я считаю, что это стало последней каплей. Более того, я уверен, что этот тезис в речь Зеленского был внесен нарочито с целью спровоцировать начало СВО со стороны России", - заявил он. В свою очередь, политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков считает, что передача Украине либо разработка ею собственного ядерного оружия является очень серьезной угрозой национальной безопасности России, потому что уязвимость страны перед возможной ядерной атакой резко повышается. "Подлетное время ракет с Украины до России составляет 2 минуты, из которых 40 секунд уходит на принятие решения. При этом нужно учитывать, что на Украине еще с советских времен сохранилась как научная, так и технологическая инфраструктуры, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия. Если представить себе такой сценарий реализованным, то это кардинально изменит ситуацию в сфере безопасности не только России, но и во всем мире", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что важный момент заключается в том, что в современной ситуации договор о нераспространении ядерного оружия интерпретируется коллективным Западом в контексте двойных стандартов. "То есть мы видим, что страны-союзники США либо разрабатывают ядерное оружие, либо получают его и при этом не становятся объектами санкций и какой-либо критики со стороны Запада. Если же речь идет о геополитических оппонентах, то там ситуация принципиально иная", - пояснил он. Рудаков отметил, что курс США и их союзников направлен на слом архитектуры международной системы безопасности, при этом заметны очень серьезные сигналы, которые свидетельствуют о намерении передать ядерное оружие, либо сделать возможной разработку ядерного оружия на Украине. "Это тот момент, без понимания которого в принципе трудно объективно и адекватно судить обо всех процессах, которые происходят в современном мире - и о СВО, и о тех событиях, которые идут вокруг нее, в частности об экономической санкционной войне Запада, - заявил политолог. - США и их союзники пытаются поставить Россию в такое положение, когда ключевые параметры обеспечения национальной безопасности нашей страны будут разрушены. Очевидно, что ключевая задача России заключается в том, чтобы этого не допустить". Он считает, что крайне важно, чтобы эта тематика была осмыслена и понята теми участниками мирового сообщества, которые занимают сейчас выжидательную или нейтральную позицию вокруг ситуации на Украине. Речь идет и о Китае, об Индии, и других странах глобального Юга. Безусловно эта повестка должна быть в фокусе международного внимания, поскольку очевидно, что это одна из ключевых угроз глобальной международной безопасности на текущий момент, подчеркнул Рудаков. Старое поколение Как рассказал Мартынов, между нынешними западными политиками и ответственными политиками старого поколения существует огромная разница. По его мнению, несмотря на жесткий антагонизм, диаметрально противоположное идеологическое несогласие и противостояние ответственные политики в 70-е годы нашли в себе достаточное количество здравого смысла и исторической ответственности перед будущими поколениями, чтобы сесть за стол, подписать документы, и сделать это жестким правилом. "Это правило прожило ровно столько сколько прожило это поколение великих людей, прошедших через Вторую мировую войну. Сегодня этих людей уже нет, - считает он. - Мы можем посмотреть на президента Джо Байдена, который начинал свою карьеру еще в те годы, и как раз как член сенатского комитета по разоружению и разрядке активно участвовал в переговорах в том числе и с Советским Союзом. Но тем не менее он не из того поколения, он только слышал от старших, что такое война. Он мог только чувствовать это, когда находился или работал с теми великими людьми, но сегодня это чувство уже утрачено. А про остальных так и вообще говорить не о чем, просто стерто и забыто". Он подчеркнул, что восприятие гипотетической ядерной войны или ядерного апокалипсиса, как какого-то очередного голливудского блокбастера или компьютерной игры вызывает вопросы. По его словам, коллективный Запад риторически продвигает этот нарратив провоцируя определенные рефлексии, в том числе конфликт. "Но сами себе они, наверное, говорят так: "Ну мы же не собираемся действительно поставлять ядерное оружие, мы только пугаем. Мы только провоцируем "злого русского медведя", чтобы он активно и брутально действовал. А мы бы на фоне этих действий пугали бы этим своих собственных граждан и под этим соусом вводили бы санкции, ограничения и прочие рестрикции, тем самым получая выгоды материального и политического планов", - уверен Мартынов. Эксперт считает, что для достижения целей Запада все должно выглядеть серьезно и как будто по-настоящему. Однако, уверен он, эта грань между риторическим нарративом и практикой настолько зыбкая и эфемерная, что какие бы ни были оправдания, Запад не просто нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, а наоборот толкает мир в сторону ядерного апокалипсиса. Кроме того, он отметил, что США сами нарушают договора о нераспространении ядерного оружия, размещая его на территории Европы в странах, которые им не владеют. По его словам, на это закрывают глаза, потому что никто ничего не может поделать. "Вернее ни у кого не хватает духа дернуть за этот рукав американских хозяев или коллег. Кроме России никто и не осмелился жестко выступить в этом смысле. Соответственно, наблюдая за тем, как поднимается вся эта русофобия, желание делать подобные замечания ни у кого и не возникает", - добавил эксперт. Как подчеркнул Рудаков, ни ООН, ни МАГАТЭ, которые были призваны в соответствии с концепцией и духом договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года играть ключевую роль в том, чтобы регулировать эту ситуацию, быть беспристрастным объективным арбитром, сегодня не выполняют той роли, которая была возложена на них архитекторами договора. Мартынов напомнил, что ООН в 70-е годы была площадкой, где происходил политический контроль. А МАГАТЭ была создана тогда же в качестве фактического контроля за ядерными технологиями. Ее функция состояла в распространении мирного атома и жестком разделении военного и мирного атома. "То есть мирный атом - хорошо, военный атом - плохо. Это простая формула, которая работала тогда, когда в этом процессе участвовали ответственные мировые лидеры. Сегодня с ответственностью огромная проблема. Люди ее не чувствуют, они считают, что это все игра, которую можно перезагрузить", - заключил политолог.