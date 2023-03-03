МИД РФ: Киев продолжает планировать военный захват Крыма

Министерство иностранных дел сообщило, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. "Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в Вашингтоне на военном захвате Украиной Крыма рассчитывают извлечь выгоду для предстоящих выборов. Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд говорила, что США поддерживают идею ударов по военным объектам в Крыму и считают их законными целями. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крымского полуострова. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности возвращения Крыма в состав Украины. По мнению представителя Кремля, полуостров является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно.