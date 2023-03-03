В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
42 минуты назад

МИД РФ: Киев продолжает планировать военный захват Крыма

Газета.Ruиещё 2

Министерство иностранных дел сообщило, что киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. "Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в Вашингтоне на военном захвате Украиной Крыма рассчитывают извлечь выгоду для предстоящих выборов. Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд говорила, что США поддерживают идею ударов по военным объектам в Крыму и считают их законными целями. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крымского полуострова. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности возвращения Крыма в состав Украины. По мнению представителя Кремля, полуостров является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно.

МИД РФ: Киев продолжает планировать военный захват Крыма
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий