NYT: украинские военные провели штабные учения на американской базе в Германии

Украинские военнослужащие на этой неделе провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.

Об этом информирует газета The New York Times.

Согласно данным издания, в учениях, помимо украинских военных, приняли участие высокопоставленные генералы США.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, которые приводит газета, ВСУ поучаствовали в учениях с целью «определения» наиболее выгодных действий, а также оценки «связанных рисков».

При этом Милли не стал полностью раскрывать детали проведённых учений.