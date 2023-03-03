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6 часов назад

Боррель: исключение России из G20 противоречит принципу многосторонних отношений

Газета.Ruиещё 1

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что исключение России из "группы двадцати" будет противоречить принципу многосторонних отношений, который активно продвигают участники G20. Об этом он заявил на международной политологической конференции "Раисина диалог" в Нью-Дели, передает ТАСС. На мероприятии журналист спросил Борреля, можно ли приостановить членство России в G20 и уже потом решать текущие проблемы мира. На что Боррель ответил, что это требование будет звучать "довольно противоречиво" на фоне призывов к продвижению принцип многостороннего сотрудничества. Боррель также напомнил о необходимости "слушать других". Новость дополняется.

Боррель: исключение России из G20 противоречит принципу многосторонних отношений
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Жозеп Боррель,
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