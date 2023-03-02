Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией

«Хочу сказать пару слов по проводу Приднестровья. Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы. (…) Знаю, что они базируются в городе Рени, а там получают дальнейшие указания», — рассказал собеседник агентства на видео, записанном накануне.