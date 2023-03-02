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10 часов назад

Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией

Lenta.ru

Активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией. Его слова приводит РИА Новости.

Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Хочу сказать пару слов по проводу Приднестровья. Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы. (…) Знаю, что они базируются в городе Рени, а там получают дальнейшие указания», — рассказал собеседник агентства на видео, записанном накануне.

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