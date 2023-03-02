Reuters: Блинкен в разговоре с Лавровым призвал Россию отменить решение по ДСНВ

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел Группы двадцати в Нью-Дели призвал Россию отменить решение о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

По данным агентства, разговор двух дипломатов длился менее 10 минут. Блинкен также заявил, что США готовы "помогать Украине обороняться столько, сколько потребуется".

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Газета The Wall Street Journal также пишет, что встреча не была запланирована. По ее данным, американский госсекретарь также призвал освободить осужденного в России американца Пола Уилана.

Агентство Associated Press сообщает, что представитель США отказался как-либо оценивать ответ Лаврова. Вместе с тем он отметил, что у Блинкена "не сложилось впечатления, что в краткосрочной перспективе произойдут изменения в поведении России".

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ был подписан между Россией и США 8 апреля 2010 года в Праге, он известен как ДСНВ, СНВ-3 или Пражский договор. Документ был рассчитан на 10 лет (до февраля 2021 года) с возможностью продления на период не более пяти лет и включает в себя положение о выходе. Каждая из сторон, согласно условиям документа, должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.