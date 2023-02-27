В Британии назвали условие для прекращения конфликта на Украине

Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта на Украине и надеется на его скорое завершение на условиях Киева. Об этом заявил в понедельник советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу.

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"Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру, - сказал Бэрроу, отвечая на вопросы депутатов британского парламента. - Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине".