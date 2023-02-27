В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
6 часов назад

В Британии заявили, что не заинтересованы в заморозке конфликта на Украине

ТАССиещё 4

Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта на Украине и надеется на его скорое завершение на условиях Киева. Об этом заявил в понедельник советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу.

В Британии назвали условие для прекращения конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру, - сказал Бэрроу, отвечая на вопросы депутатов британского парламента. - Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине".

Он отметил, что Лондон не собирается направлять истребители на Украину, а вместо этого Киеву будут переданы танки и дальнобойные вооружения. Бэрроу указал, что выступает за "быстрое окончание конфликта" с учетом сохранения территориальной целостности Украины. По его мнению, авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского "территориального суверенитета".

Конфликты,Тим Бэрроу,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий