Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

В Кремле обеспокоены из-за ситуации в Приднестровье и внимательно следят за ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Москве отдают себе отчет в том, что Запад и киевский режим способны на провокации в отношении Приднестровья.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве сообщили, что реализация этой провокации со стороны властей Украины несет прямую угрозу для российского миротворческого контингента, находящегося в Приднестровье на законных основаниях.