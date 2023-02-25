The Economist: Будущее Украины висит на волоске

Авторы журнала The Economist считают, что будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным еще долгие годы.

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По мнению экспертов, украинский конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса: какую роль Соединенные Штаты будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя расходы на оборону континентальной территории альянса и кому доверятся страны мира в новых условиях.

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"Война вернула США статус ведущей европейской державы", - приводит издание слова Фабриса Потье, бывшего специалиста по планированию политики НАТО и директора консалтинговой компании Rasmussen Global. Он считает, что огромные суммы, которые США потратили на помощь Украине, делают их ключевым игроком в обеспечении безопасности Старого Света.

Аналитик из Американского института предпринимательства Кори Шейк добавила, что, по всей видимости, без Соединенных Штатов Европа не смогла бы объединиться, чтобы оказать Украине необходимую поддержку. Она ожидает, что американские власти будут настаивать на том, чтобы европейцы заплатили за восстановление инфраструктуры и усиление армии Украины после окончания "горячей" фазы конфликта, поскольку США изначально взяли на себя большую часть расходов по отправке вооружений.

Подобного мнения придерживается и специалист Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла Эндрю Мишта. Он считает, что США будут в дальнейшем не разделять ответственность, в том числе по финансированию оборонного сектора, а перекладывать ее на союзников. Это значит, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Европу своими стратегическими возможностями - ядерными и другими высокотехнологичными средствами - однако бремя содержания конвенциональных армий ляжет на плечи самих европейцев. То, что пытались, но так и не смогли сделать администрации Дональда Трампа и Барака Обамы.

Отдельно в статье отмечается, что всего за год некоторые ограничения, которые "сковывали" европейских политиков, в значительной степени были сняты. В качестве примера The Economist приводит "преодоленную" зависимость Германии от российского газа, что особенно интересно воспринимается в свете публикаций американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Американские эксперты опасаются, что Европа не сможет объединиться для дальнейшего восстановления Украины, ведь это будет стоить сотни миллиардов долларов и без того дефицитным национальным бюджетам.

Другой повод для беспокойства заключается в том, что западные производители оружия не сумеют поставить Украине достаточно вооружений, чтобы достичь существенных результатов на поле боя. Что уж говорить, если страны НАТО с трудом восстанавливают даже свои арсеналы на фоне беспрецедентной военной помощи.