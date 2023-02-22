Песков: России удалось привлечь внимание к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил на брифинге значимость итогов заседания Совета безопасности ООН, которого запросила Россия в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Песков подчеркнул, что этим запросом России удалось привлечь внимание к произошедшему и потребовать проведения тщательного расследования для подтверждения подозрений по поводу того, кто мог бы стоять за диверсией, которую можно и нужно классифицировать как террористический акт. С другой стороны, указал представитель Кремля, Москва видит со стороны коллективного Запада "глухую стену нежелания" доводить расследование до конца, их нежелание зацикливаться на этом вопросе и стремление довести до того, чтобы тема "ушла в песок". Пресс-секретарь заявил, что Россия ограничена в расследовании иностранными властями и расценивает это как негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению виновных. Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать делать все возможное, хотя и ограничена в возможностях в этой ситуации. 15 февраля Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с подрывом "Северных потоков". До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах, в котором обвинил США и Норвегию в диверсии. В США опровергли причастность к инцидентам.