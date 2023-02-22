В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
14 часов назад

Песков: России удалось привлечь внимание к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил на брифинге значимость итогов заседания Совета безопасности ООН, которого запросила Россия в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Песков подчеркнул, что этим запросом России удалось привлечь внимание к произошедшему и потребовать проведения тщательного расследования для подтверждения подозрений по поводу того, кто мог бы стоять за диверсией, которую можно и нужно классифицировать как террористический акт. С другой стороны, указал представитель Кремля, Москва видит со стороны коллективного Запада "глухую стену нежелания" доводить расследование до конца, их нежелание зацикливаться на этом вопросе и стремление довести до того, чтобы тема "ушла в песок". Пресс-секретарь заявил, что Россия ограничена в расследовании иностранными властями и расценивает это как негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению виновных. Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать делать все возможное, хотя и ограничена в возможностях в этой ситуации. 15 февраля Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с подрывом "Северных потоков". До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах, в котором обвинил США и Норвегию в диверсии. В США опровергли причастность к инцидентам.

Песков: России удалось привлечь внимание к расследованию взрывов на "Северных потоках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Сеймур Херш,Дмитрий Песков,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий