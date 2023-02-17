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Глава МИД Италии заявил, что Си Цзиньпин выступит 24 февраля с речью о мире

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине выступить с речью о необходимости мира, утверждает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью, посвященной миру, в годовщину войны" - сказал он в пятницу в эфире Radio Uno.

16 февраля Таяни провел встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И, который находится в поездке по Европе. По словам итальянского министра, в ходе переговоров с Ван И он "много раз повторял слово "мир".

"Позиция Италии - крайне ясная, мы всегда стремились к мирному урегулированию, но мир не может означать поражение Украины", - добавил Таяни.

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