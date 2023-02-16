Лукашенко заявил, что бойня на Украине нужна только США

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Бойня на Украине нужна только США, и это понимают даже в Европе. Об этом в четверг на встрече с иностранными журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Только США нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна. Потому что, если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко уверен, что на Западе президента Украины Владимира Зеленского держат "за руки-ноги", чтобы не пустить за стол переговоров. "Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны", - сказал белорусский президент, обращаясь к представителям западных СМИ.

"Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду", - заявил Лукашенко.

При этом он указал и на действия Европы, которая все больше снабжает Киев оружием. "Вы зачем поддерживаете Украину, пичкая их оружием, а не хотите сесть за стол переговоров, как я предлагаю? Вы уже обсуждаете вопрос поставки туда дальнобойного оружия (до 300 км, ракет) и истребителей F-16, самых современных, после того, как сотни танков "Леопард" туда пошли. Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что это эскалация", - отметил белорусский президент.