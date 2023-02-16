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13 часов назад

Посол США раскрыл новые детали визита Байдена в Польшу

Газета.Ruиещё 5

Президент США Джо Байден приедет в Варшаву вечером 20 февраля, выступит с речью перед польским народом 21 февраля в 17:30 по местному времени (19:30 мск), заявил американский посол в Польше Марк Бжезинский, передает TVN24. По его словам, место, где Байден выступит с речью, имеет символическое значение в преддверии годовщины начала российской военной спецоперации на Украине.

Посол США раскрыл новые детали визита Байдена в Польшу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мероприятие пройдет в аркадах Кубицкого в садах Королевского замка. Мы приглашаем весь польский народ <…> Старый город [где выступит Байден] был разрушен во время Второй мировой войны. Символика восстановления из пепла имеет большое значение в отношении того, что мы будем делать с Украиной», — отметил Бжезинский.

Как указал посол США, визит Байдена в Польшу станет историческим событием, поскольку еще ни один американский лидер не приезжал в Варшаву дважды за год. Он также добавил, что не ожидает встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на польской территории и его возможной поездки в Киев.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может встретиться с Байденом в Польше во время визита президента США.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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