Херш: Байден решился на подрыв "Северных потоков", опасаясь выхода ФРГ из режима санкций

Президент США Джо Байден принял решение о подрыве "Северных потоков" на фоне опасений того, что Германия может выйти из режима санкций против России. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил известный американский журналист Сеймур Херш.
По его мнению, причиной решения о подрыве российских газопроводов в Балтийском море стало то, что конфликт на Украине для Запада "шел не очень хорошо, и там боялись приближающейся зимы", пишет РИА Новости.
"Северный поток-2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и в Вашингтоне опасались, что немецкие власти отменят санкции из-за холодной зимы, отметил Херш.
Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на "Северных потоках". В ней утверждается, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы США. Они сделали это прошлым летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы, сбросив с самолета гидроакустический буй, который привел бомбы в действие.
Позже Херш сообщил, что Байден из-за страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь прошлого года.
Отметим, что после статьи Херша МИД Китая призвал американские власти объясниться перед мировым сообществом. Если выводы расследования Херша соответствуют действительности, поведение США будет оценено, как неприемлемое. В Пекине подчеркнули, что Вашингтон понесет ответственность за свои действия и будет "объясняться перед мировым сообществом".