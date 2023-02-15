Херш: Байден решился на подрыв "Северных потоков", опасаясь выхода ФРГ из режима санкций

Президент США Джо Байден принял решение о подрыве "Северных потоков" на фоне опасений того, что Германия может выйти из режима санкций против России. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил известный американский журналист Сеймур Херш.

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По его мнению, причиной решения о подрыве российских газопроводов в Балтийском море стало то, что конфликт на Украине для Запада "шел не очень хорошо, и там боялись приближающейся зимы", пишет РИА Новости.

"Северный поток-2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и в Вашингтоне опасались, что немецкие власти отменят санкции из-за холодной зимы, отметил Херш.

Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на "Северных потоках". В ней утверждается, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы США. Они сделали это прошлым летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы, сбросив с самолета гидроакустический буй, который привел бомбы в действие.

Позже Херш сообщил, что Байден из-за страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь прошлого года.