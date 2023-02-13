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4 часа назад

Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей

Lenta.ru

Определены кандидатуры новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Их назначение министр анонсировал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Хочу сообщить о ряде действующих решений по кадровой и структурной модернизации Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы я уже подал на согласование», — говорится в посте.

При этом имена кандидатов на эти должности Резников называть не стал.

5 февраля издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что Верховная Рада планирует на ближайшем заседании проголосовать за отставку Резникова. Уточнялось, что об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

На следующий день издание «Страна.ua» сообщило, что Арахамия заявил о приостановке решения об отставке Резникова.

Конфликты,Давид Арахамия,Алексей Резников,Верховная Рада,
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