Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей

Определены кандидатуры новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Их назначение министр анонсировал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хочу сообщить о ряде действующих решений по кадровой и структурной модернизации Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы я уже подал на согласование», — говорится в посте.

При этом имена кандидатов на эти должности Резников называть не стал.

5 февраля издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник писало, что Верховная Рада планирует на ближайшем заседании проголосовать за отставку Резникова. Уточнялось, что об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.