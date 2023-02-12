Лавров заявил, что политическая цель США направлена против дружбы России и Украины

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Политическая цель, поставленная США, направлена против развития дружбы между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока "Разговор о важном", посвященного теме "Россия и мир".
"Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала. Американцы никогда не были искренними", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте МИД РФ.
"Даже когда после распада Советского Союза казалось, что отношения между США и нашей страной обретают новые качества. С того самого времени они стали проводить курс на то, чтобы, если не допустить, то максимально ослабить дружеские связи между Российской Федерацией и другими бывшими советскими союзными республиками", - отметил Лавров.