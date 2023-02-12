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3 часа назад

Евродепутат Бек: США устроили диверсии на "Северных потоках" для разрыва связей РФ и ФРГ

Газета.Ruиещё 6

Депутат Европарламента Гуннар Бек заявил, что Запад не заинтересован в открытом расследовании происшествий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом он сообщил в интервью газете "Известия". По его словам, Россию демонизируют и заставляют бояться, но в Германии сомневаются в этом. Бек также отметил, что США устроили диверсию для разрыва экономической связи Москвы и Берлина. "США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения", - отметил он. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО собрать саммит для расследования подрыва "Северных потоков" на основании информации в расследовании журналиста Сеймура Херша. Ранее Херш поделился результатами собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в котором он, в частности, обвинил Вашингтон в использовании водолазов-подводников для подрыва. По мнению журналиста, эту операцию готовили в течение девяти месяцев.

Евродепутат Бек: США устроили диверсии на "Северных потоках" для разрыва связей РФ и ФРГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Сеймур Херш,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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