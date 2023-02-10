LRT: Литва отправила на Украину партию зенитных пушек Bofors L70

Литва отправила Украине зенитные пушки L70 производства шведского концерна Bofors, передает ТАСС. На Западе эти орудия изначально приняли на вооружение в 1951 году.

Орудия середины XX века погрузили на автомобильные платформы в Радвилишкском районе республики и отправили Киеву. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна передаст Украине 36 зенитных систем.

Кроме того, литовские инструкторы провели обучение украинских военнослужащих применению Bofors L70 и ее техническому обслуживанию в боевых условиях.