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8 часов назад

Литва отправила Украине зенитные пушки середины XX века

Lenta.ruиещё 11

LRT: Литва отправила на Украину партию зенитных пушек Bofors L70
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Литва отправила Украине зенитные пушки L70 производства шведского концерна Bofors, передает ТАСС. На Западе эти орудия изначально приняли на вооружение в 1951 году.

Орудия середины XX века погрузили на автомобильные платформы в Радвилишкском районе республики и отправили Киеву. Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна передаст Украине 36 зенитных систем.

Кроме того, литовские инструкторы провели обучение украинских военнослужащих применению Bofors L70 и ее техническому обслуживанию в боевых условиях.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада переступить красную линию и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. Политик напомнил, что Западу не один раз удавалось стирать красные линии.

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