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21 час назад

Украинским дронам ограничили доступ к Starlink

Lenta.ruиещё 13

Украинским дронам ограничили доступ к Starlink
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом пишет Reuters.

Она уточнила, что Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием». «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, и мы это осуществили», — подчеркнула представитель компании.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны в качестве связи. «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», — добавила она.

Ранее ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink. В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.

Конфликты,SpaceX,
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