FT: в Брюсселе ожидают личный визит Зеленского на саммит ЕС

Власти Евросоюза ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский лично посетит саммит ЕС в Брюсселе, который состоится с 9 по 10 февраля текущего года. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники, которые знакомые с планом визита. Отмечается, что Зеленский должен будет обратиться к участникам специальной сессии Европейского парламента. Однако, поездка может быть отменена, исходя из соображений безопасности. Ранее Зеленский заявлял о "больших рисках" на вопрос о возможности посетить Брюссель. С 24 февраля 2022 года Зеленский лишь однажды официально покидал территорию страны - для визита в США, куда он отправился на встречу с президентом США Джо Байденом в декабре прошлого года. Внеплановый саммит Евросоюза, на котором, в том числе, будет обсуждаться ситуация на Украине, пройдет с 9 по 10 февраля. На прошлой неделе состоялся саммит Украина - ЕС, Киев посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и другие еврокомиссары. Ранее Зеленский заявил, что руководствуется двумя моментами в случае организации каких-либо зарубежных поездок. По его словам, это касается благодарности со стороны Киева или вооружений.