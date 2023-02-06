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16 часов назад

Лавров заявил о необходимости обезопасить экономические отношения от давления Запада

Газета.Ruиещё 3

Запад пытается подавить любое инакомыслие и любую самостоятельность любой страны на международной арене, передает ОТР заявление Сергея Лаврова по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Глава российского МИДа начал свой двухдневный визит в Багдад. С министром иностранных дел республики он обсудил двусторонние вопросы сотрудничества, прежде всего экономического. По итогам министры отметили, что у бизнес-кругов наших стран есть стремление к сотрудничеству. Но его надо защищать от Запада, который пытается не допустить или разрушить такие контакты. "Принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада, - сказал Лавров. - Как это, собственно, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе поставок нефти, в валюты других, надёжных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов".

Лавров заявил о необходимости обезопасить экономические отношения от давления Запада
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Фуад Хусейн,Сергей Лавров,МИД России,
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