Володин призвал ООН расследовать преступления Вашингтона

ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства", - написал спикер в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 20 лет исполняется "одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами". На заседании Совбеза ООН госсекретарь Колин Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с "белым веществом".

Совбез ООН не дал Вашингтону санкции на применение силы. Но американские войска все равно напали на Ирак, продолжил Володин.

"Жертвами стали полмиллиона мирных граждан, президент казнен, страны не стало", - констатирует парламентарий.

Он также напомнил, что позже Пауэлл признал: сцена с пробиркой была обманом, но ответственность за это Вашингтон так и не понес. Председатель ГД привел еще несколько доказательств того, что вся политика США и коллективного Запада строится на лжи.

"Так же было с "нерасширением" НАТО на восток, - пояснил он. - Минские соглашения тоже оказались обманом - только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд".