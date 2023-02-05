Трамп пообещал избавить общество в США от «полового безумия»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активно включился в очередную президентскую гонку. Он общается с гражданами страны, рассказывая о своих планах. Политик пообещал избавить общество в стране от «полового безумия», которое в последние годы активно навязывают демократы, пишет The Telegraph.

Также он сказал, что направит в Конгресс проект закона о признании на территории США только двух полов — мужского и женского — полученных детьми при рождении, передает « АиФ ».

В конце января Дональд Трамп в очередной раз прошелся по своему бывшему советнику, а сейчас одному из самых яростных его критиков Джону Болтону. На своей странице в соцсети Truth Social политик возложил на него ответственность за затягивание Соединенных Штатов в «зыбучие пески Ближнего Востока». Он отметил, что затраты в семь триллионов долларов и миллионы смертей, к которым причастен Болтон, не принесли Америке никакого результата.