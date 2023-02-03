Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку Блинкена в Китай

Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай из-за инцидента с метеорологическим зондом. Об этом сообщает представитель ведомства высокого ранга, передает ТАСС. "Госсекретарь был готов отправиться в Пекин сегодня вечером. Вчера министерство обороны [США] обнародовало заявление о том, что оно обнаружило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, находящийся над территорией континентальной части Соединенных Штатов", - сказал он. Чиновник также отметил, что инцидент с воздушным шаром является совершенно неприемлемым. При этом, он добавил, что Блинкен планирует посетить Китай "при первой же возможности, когда позволят условия". Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который бал запланирован на следующей неделе, будет отложен из-за ситуации с китайским "шпионским шаром", оказавшимся в воздушном пространстве Соединенных Штатов. 3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что военные США на протяжении последних нескольких дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью страны.