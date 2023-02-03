Трамп призвал сбить метеорологический зонд КНР, зафиксированный в небе над США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу призвал сбить зафиксированный в небе над континентальной частью США потерявший управление китайский метеорологический зонд.

"Сбейте этот шар!" - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Ранее представитель МИД КНР уточнил, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований". По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".

Как сообщил ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США. По словам Райдера, "шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле". Вместе с тем в американском оборонном ведомстве заявили, что считают опасным сбивать данный шар из-за его внушительных размеров.